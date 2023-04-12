RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кировоградской области сокращают комендантский час на Пасху

Фото: в Кировоградской области сокращают комендантский час на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Кировоградской области во время празднования Пасхи решили сократить длительность комендантского часа. Он будет действовать с полуночи и до 04:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа. В Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, он продлится с полуночи до четырех часов утра", - написал Райкович.

Напомним, что вчера в Кропивницком Кировоградской области тоже решили сократить комендантский час на Пасху.

Добавим, также в Хмельницкой области на пасхальную ночь сократят время комендантского часа.

Детальнее о том, каким будет комендантский час в областях на Пасху - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПасхаКропивницкая областьКомендантский час