В Кировоградской области сокращают комендантский час на Пасху

"Мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа. В Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, он продлится с полуночи до четырех часов утра", - написал Райкович.

Напомним, что вчера в Кропивницком Кировоградской области тоже решили сократить комендантский час на Пасху.

Добавим, также в Хмельницкой области на пасхальную ночь сократят время комендантского часа.

Детальнее о том, каким будет комендантский час в областях на Пасху - читайте в материале РБК-Украина.

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