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В Кропивницком на Пасху изменят комендантский час и движение транспорта

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Кропивницкий , Вторник 11 апреля 2023 15:04
В Кропивницком на Пасху изменят комендантский час и движение транспорта Фото: комендантский час в Кропивницком на Пасху сократят (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Комендантский час в Кропивницком на Пасху сократят, он будет действовать с 24:00 до 04:00. Также под эти ограничения подстроят и работу транспорта в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кропивницкий горсовет.

Комендантский час

По информации заместителя городского головы Александра Мосина, планируется сокращение комендантского часа в Пасхальную ночь - он будет действовать с 24.00 до 04.00.

Движение транспорта

"В соответствии с изменением режима комендантского часа в Кропивницком будет работать и общественный транспорт. Графики движения автобусов и троллейбусов будут скорректированы с учетом увеличения пассажиропотока", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, особое внимание будет уделено интервалам движения общественного транспорта вечером 15 апреля для обеспечения потребностей граждан.

"Утром 16 апреля пассажирским транспортом можно будет воспользоваться с 05:00", - добавил Мосин.

Освещение улиц

Оно в Пасхальную ночь не будет выключаться до 06.00 утра, чтобы горожане могли удобно добраться до храмов и вернуться домой.

Меры безопасности

15 и 16 апреля усилятся на территории областного центра и меры безопасности. Экипажи патрульной полиции, Национальной полиции будут приближены к местам проведения богослужений и местам собрания верующих.

Как сообщалось, комендантский час в некоторых областях Украины недавно сократили. Однако на Пасху, которую в этом году отметят 16 апреля, ограничения не будут отменять. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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