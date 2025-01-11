В Киеве объявили воздушную тревогу на фоне атаки дронов РФ
В ночь на 11 января в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали вражеские дроны, которые зафиксированы в Киевской области и которые непосредственно находятся недалеко от города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сигнал воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 01:05. Меньше чем за 20 минут до этого военные фиксировали на севере Киевской области ударный БПЛА, который держал курс на юго-запад.
Уже через 5 минут после тревоги начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко подтвердил, что в воздушном пространстве в окрестностях Киева находятся вражеские БпЛА. То есть, речь уже не об одном дроне.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:14 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, минувшей ночью в Киеве дважды была объявлена тревога. В столице работали силы ПВО и сбивали вражеские БпЛА.
Вскоре стало известно, что обломки БпЛА попали в многоэтажку. По данным КГВА, обошлось без пострадавших, однако в здании были выбиты окна, а во дворе были повреждены шесть авто.
Утром в ГСЧС показали фото последствий атак. Там уточнили, что дрон попал в технический этаж 16-этажки, однако пожара удалось избежать.
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