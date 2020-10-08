Кіровоградська область заборонила масові заходи через COVID-19

Фото: у Кіровоградській області заборонили масові заходи (РБК-Україна)

Через загострення ситуації з коронавірусом в Україні заборонили масові заходи в Кіровоградській області. Рішення прийнято незважаючи на те, що регіон знаходиться в "зеленій зоні".

Про це у Telegram повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

За його словами, сьогодні обласна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про тимчасову заборону масових заходів.

"Питання ініціював я через загострення епідемічної ситуації в Україні та можливе загострення у регіоні. Так, ми в "зеленій зоні" і комусь може здатися, що рішення передчасне, але я вважаю, це правильний крок", - відзначив Назаренко.

Він уточнив, що заборона набирає чинності з завтрашнього дня, тобто з 9 жовтня.

Зазначимо, Кіровоградська область є єдиною в Україні з рівнем захворюваності на COVID-19 нижче базового показника.

Сьогодні стало відомо, що Суми посилюють карантин, зокрема, буде введено 100-процентний масковий режим. Також обмежать проведення масових заходів; збільшать число груп, які перевірятимуть роботу ресторанів, закладів відпочинку всіх форм власності і транспорт.