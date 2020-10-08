Кировоградская область запретила массовые мероприятия из-за COVID-19

Фото: в Кировоградской области запретили массовые мероприятия (РБК-Украина)

Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Украине массовые мероприятия запретили в Кировоградской области. Решение принято несмотря на то, что регион находится в "зеленой зоне".

Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко.

По его словам, сегодня областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о временном запрете массовых мероприятий.

"Вопрос инициировал я ввиду обострения эпидемической ситуации в Украине и возможного обострения в регионе. Да, мы в "зеленой зоне" и кому-то может показаться, что решение преждевременно, но я считаю, это правильный шаг", - отметил Назаренко.

Он уточнил, что запрет вступает в силу с завтрашнего дня, то есть с 9 октября.

Отметим, Кировоградская область является единственной в Украине с уровнем заболеваемости COVID-19 ниже базового показателя.

Сегодня стало известно, что Сумы усиливают карантин, в частности, будет введен 100-процентный масочный режим. Также ограничат проведение массовых мероприятий; увеличат число групп, которые будут проверять работу ресторанов, заведения отдыха всех форм собственности и транспорт.