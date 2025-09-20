ua en ru
На Кировоградщине мужчина стрелял в полицейских во время проверки документов

Украина, Суббота 20 сентября 2025 18:32
На Кировоградщине мужчина стрелял в полицейских во время проверки документов Иллюстративное фото: в регионе объявлена полицейская спецоперация (Национальная полиция Украины)
Автор: Антон Корж

В Кировоградской области правоохранители разыскивают мужчину, который начал стрельбу во время проверки документов. В результате стрельбы ранены двое сотрудников полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Кировоградской области.

Отмечается, что инцидент со стрельбой произошел в населенном пункте Песчаный Брод Новоукраинского района Кировоградской области. Во время проверки документов у местного жителя он неожиданно открыл огонь в сторону полицейских из неустановленного оружия.

В результате стрельбы получил тяжелое огнестрельное ранение начальник сектора реагирования патрульной полиции (СРПП) - он был ранен в живот. Его напарник получил ранение руки. Нападавший скрылся с места происшествия.

"В настоящее время принимаются меры по задержанию нападавшего. В регионе введена специальная полицейская операция", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно в селе Подрясное Львовской области произошла стрельба. Сначала сообщалось, что в помещении автосервиса было обнаружено двух погибших сотрудников. Но потом оказалось, что мужчина, который арендовал это помещение, застрелил арендодателя и покончил с собой.

