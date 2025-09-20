ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських під час перевірки документів

Україна, Субота 20 вересня 2025 18:32
UA EN RU
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських під час перевірки документів Ілюстративне фото: в регіоні оголошено поліцейську спецоперацію (Національна поліція України)
Автор: Антон Корж

В Кіровоградській області правоохоронці розшукують чоловіка, який почав стрілянину під час перевірки документів. Внаслідок стрілянини поранено двох співробітників поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Зазначається, що інцидент зі стріляниною стався у населеному пункті Піщаний Брід Новоукраїнського району Кіровоградської області. Під час перевірки документів у місцевого мешканця він зненацька відкрив вогонь у бік поліцейських з невстановленої зброї.

Внаслідок стрілянини отримав важке вогнепальне поранення начальник сектору реагування патрульної поліції (СРПП) - його було поранено у живіт. Його напарник отримав поранення руки. Нападник втік з місця події.

"На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у селі Підрясне Львівської області сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося, що у приміщенні автосервісу було виявлено двох загиблих співробітників. Але потім виявилося, що чоловік, який орендував це приміщення, застрелив орендодавця і наклав на себе руки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція Кіровоградська область
Новини
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто