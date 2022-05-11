В Івано-Франківській області затримали "злодія в законі" зі санкційного списку РНБО
На території Івано-Франківської області затримали кримінального авторитета Апакію Мамуку. Проти "злодія в законі" запроваджені санкції Радою національної безпеки і оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.
Зазначається, що 45-річного уродженця Грузії затримали в одному з приватних будинків на території Прикарпаття.
"Під час проведення заходів з відпрацювання представників криміналітету та осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та співпраці з окупантами, оперативники отримали інформацію про переховування "вора в законі" на прізвисько "Мамука" на території Івано-Франківської області", - йдеться у повідомленні.
Свій "статус" чоловік отримав у Стамбулі у 2013 році. Він має родинні зв'язки зі "злочинцем в законі" Таріелом Оніані.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо його примусової депортації. Затриманий має громадянство Росії.
Нагадаємо, у квітня в Одесі затримали чоловіка, який був родичем "злочинця в законі" та пов'язаний з російським криміналітетом. Його видворили з України.
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