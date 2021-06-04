Киргизія заявила про загострення ситуації на кордоні з Таджикистаном

Обстановка на ділянці кордону Киргизії і Таджикистану напружений. З боку Таджикистану спостерігається скупчення техніки і військовослужбовців, повідомила прикордонна служба Держкомітету національної безпеки Киргизії.

За даними служби, представники Таджикистану вночі почали встановлювати контейнер на невимовній ділянці в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району Ошської області і зайшли на територію Киргизії до тисячі метрів. "Обстановка на киргизько-Таджицькій ділянці державного кордону характеризується як напружена. З таджицької сторони спостерігається скупчення особового складу військовослужбовців на автомобільній і легкоброньованій техніці", - йдеться в повідомленні. .