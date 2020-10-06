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Протести в Киргизії: мер Бішкека подав у відставку

Бішкек, Вівторок 06 жовтня 2020 11:28
Протести в Киргизії: мер Бішкека подав у відставку
Фото: Азіз Суракматов (facebook.com 312Bishkek)
Автор: Юлія Струк

Мер Бішкека Азіз Суракматов подав у відставку за власним бажанням. Його прес-секретар Гуля Алмамбетова опублікувала фото заяви.

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Протести в Киргизії: мер Бішкека подав у відставку

Відзначимо, раніше глави трьох регіонів країни - Іссик-Кульської, Наринської і Таласської областей - також подали у відставку.

Нагадаємо, президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив, що минулої ночі була здійснена спроба незаконно захопити державну владу. За його словами, він наказав силовикам не відкривати вогонь.

Жеенбеков закликав лідерів протестів повернутися у правове поле, співвітчизників - не піддаватися на провокації. Він також запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати порушення і при необхідності анулювати результати виборів.

Як писало РБК-Україна, в Киргизії повідомили про першого загиблого в ході протестів.

Мітингувальники захопили Білий дім, а також звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

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