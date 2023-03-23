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Кирби назвал "идиотом" российского пилота, который столкнулся с американским дроном

Фото: спикер Белого дома Джон Кирби (скриншот youtube.com)
Автор: Владимир Костырин

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби назвал "смехотворным" награждение за храбрость в РФ пилота Су-27 за опасный маневр, что привел к крушению беспилотника США MQ-9 Reaper. Поступок летчика, по его мнению, подпадает под иное определение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кирби на пресс-брифинге в Вашингтоне.

"Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, полагаю, у них другое определение. Это нелепо. Это оскорбительно", - отметил представитель Белого дома, который был адмиралом ВМФ.

Кирби добавил, что на флоте наоборот учат военных избегать столкновений с любой техникой.

"Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем - просто идиоту", - высказался он.

Комментарий Кирби последовал после объявления министром обороны РФ Сергеем Шойгу о награждении летчиков орденами Мужества после инцидента над Черным морем на прошлой неделе, когда один из российских истребителей сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper. Самолет Су-25 повредил винт БПЛА, из-за чего он упал в море.

По словам спикера Белого дома, хоте Штаты могут никогда не узнать, каковы были намерения российских пилотов, инцидент был "преднамеренным преследованием" и "преднамеренной агрессией".

Напомним, 14 марта российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, ведущий разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Позже Европейское командование США опубликовало видео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Черным морем российскими истребителями Су-27.

Добавим также, что позже российский Су-27 пытался сбить украинский дрон Bayraktar над Черным морем вблизи временно оккупированного Крыма.

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