Кирби об инциденте с беспилотником США: намеренное преследование и агрессия

"Мы не можем залезть в голову российскому пилоту и узнать, каковы были его намерения в плане нанесения удара по беспилотнику. Это просто - я не знаю, что мы когда-нибудь узнаем. Что мы точно знаем, и что совершенно очевидно, так это то, что это было намеренное преследование. Это был намеренный сброс топлива, чтобы попытаться нарушить профиль полета... и это была намеренная агрессия", - заявил он.

Кирби добавил, что пилот вообще не должен был находиться в одном воздушном пространстве с беспилотником.

"Беспилотник действовал в соответствии с международным правом, не делая абсолютно ничего плохого", - сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что США не собираются "проводить миссию по установлению фактов" инцидента над Черным морем.

Напомним, российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Россия же в свою очередь заявила, что не имеет отношения к падению беспилотника.

Однако сегодня Европейское командование США опубликовало секретное видео из дрона, на котором зафиксирована атака российских Су-27.

Добавим, что в Defence Express установили, что дрон MQ-9 Reaper находился вблизи главной российской военной базы во временно оккупированном Крыму.

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