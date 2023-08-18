На Кипре напали на миротворцев ООН

Турецкие киприоты напали на группу миротворцев ООН из-за спора по строительству дороги в буферной зоне между греческой и непризнанной турецкой частями Кипра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Инцидент произошел сегодня, 18 августа, во время работ по укладке дороги от села Арсос на севере Кипра до села Пила со смешанным турецко-греческим населением, расположенным в так называемой Зеленой линии буферной зоне под контролем сил ООН.

Для турок-киприотов дорога позволила бы добираться до Пилы в обход пункта пропуска при британской военной базе на Кипре. Греки-киприоты же воспринимают строительство как шаг с военной целью, за которым стоит Турция.

Во время столкновения десятки турок-киприотов атаковали нескольких словацких и британских солдат ООН. Некоторые из них получили удары по лицу; троим пришлось обратиться за медицинской помощью из-за незначительных ранений.

Представитель миротворческих сил ООН на Кипре Алим Сиддик заявил, что там продолжат блокировать строительство дороги ненасильственными методами, потому что оно нарушает статус-кво в буферной зоне.

Нападение также осудили топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель и представительства Франции, Великобритании и США в Никосии. Кипрское правительство осудило "организованное насилие" со стороны турок-киприотов и добавило, что контактирует с ООН, ЕС и другими правительствами, чтобы предотвратить "турецкие планы".

Власти Турецкой Республики Северного Кипра в свою очередь обвинили в инциденте миротворцев ООН, назвав их действия "неприемлемыми" и назвав их обвинения "безосновательными".

Споры между Турцией и Грецией

Напомним, ранее Эрдоган во время своего выступления в городе Самсун рассказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты. "Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-нибудь (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов", - заявил он.

Позже Турция обвинила Грецию в якобы попытке помешать учебе из НАТО.

В декабре 2022 г. стало известно, что Греция и Турция провели тайные переговоры на фоне обострения отношений.

Также РБК-Украина сообщало, что Греция начала строительство высокого забора на границе с Турцией.

Нападения на миротворцев ООН

В начале года повстанцы на востоке Демократической Республики Конго обстреляли вертолет миротворческой миссии ООН в стране. В результате один из пассажиров вертолета был убит.

До этого подобное нападение было замечено в 2020 году, тогда боевики обстреляли базу миротворцев ООН в центре Мали. В результате обстрела пострадали 20 военнослужащих миротворческой миссии, ранения нескольких из них были очень серьезны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.