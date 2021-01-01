ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Туреччина заборонила в'їзд Британії через випадки зараження мутованим COVID

Туреччина, П'ятниця 01 січня 2021 20:44
Туреччина заборонила в'їзд Британії через випадки зараження мутованим COVID
Фото: Фахреттин Коча (aa.com.tr)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Туреччини тимчасово заборонив в'їзд з Великобританії. В країні виявили 15 випадків зараження мутованим коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коча в Twitter.

Він розповів, що випадки зараження виявлені у громадян, які прибули з Великобританії. У зв'язку з цим і були введені нові обмеження на в'їзд. Заражені і люди, які контактували з ними, відправлені на карантин.

У середу повідомлялося, що Швеція не буде продовжувати заборону на авіарейси з Британії. Але введе вимогу наявності негативного тесту для пасажирів з острова.

Вчора, у Франції зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2. Цей штам коронавірусу під назвою 501.V2 вперше знайшли в Південній Африці в середині грудня.

Крім цього, в Бразилії зафіксували два випадки зараження новим штамом коронавірусу. Дослідження показали зараження британського зразка вірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Коронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся