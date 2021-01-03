На Кипре обнаружили случаи заражения "британским" штаммом коронавируса

Фото: флаг Кипра (pixabay.com)

На Кипре впервые обнаружили случаи заражения мутированным типом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании. Положительными оказались 12 проб.

Об этом сообщает Cyprus-mail.com.

В Минздраве Кипра заявили, что были дополнительно проверены 19 положительных тестов прибывших из Великобритании. И в 12 случаях был обнаружен "британский" штамм. Отмечается, что изначальные ПЦР-тесты этих лиц были проведены в период с 6 по 20 декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия сегодня сняла ограничения на въезд в страну. Их вводили в связи с распространением нового более заразного штамма коронавируса.

Также известно, что штамм, который в настоящий момент стремительно распространяется в Великобритании, был впервые выявлен в сентябре.

Кроме этого, в пятницу правительство Турции временно запретило въезд из Великобритании. В стране обнаружили 15 случаев заражения мутированным коронавирусом.