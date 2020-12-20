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Новий тип COVID в Британії почав поширюватися з середини листопада

Лондон, Неділя 20 грудня 2020 23:40
Новий тип COVID в Британії почав поширюватися з середини листопада
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Новий варіант коронавірусу став широко поширюватися в країні з середини листопада. Сам штам був виявлений у вересні.

Про це повідомляє Служба громадської охорони здоров'я Британії.

Вчені підкреслили, що поки не знайшли свідчень, які говорили б про більшу летальність коронавірусу, який мутував, в порівнянні з первісним варіантом.

"Збільшення кількості випадків захворюваності саме через новий варіант вперше з'ясувалося в кінці листопада, коли Служба громадської охорони здоров'я Англії вивчала, чому показники інфікування в графстві Кент не знижувалися, попри загальнонаціональний карантин. Потім ми виявили, що цей варіант швидко поширюється в Лондоні та графстві Ессекс", - йдеться в повідомленні.

Відсьогодні у Лондоні і у двох графствах на південному сході Англії - Ессексі та Кенті діє четвертий рівень карантину. Вони передбачають заборону на в'їзд і виїзд з регіонів, скасування кількох днів планованого пом'якшення карантину, закриття магазинів і закладів послуг не першої необхідності.

14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види вірусу.

У зв'язку з поширенням нового типу вірусу низка країн Європи вже заборонила авіа - та інше пасажирське сполучення з Британією.

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