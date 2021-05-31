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Кіпр заборонив літакам з Білорусі заходити в свій повітряний простір

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Афіни, Понеділок 31 травня 2021 18:50
Кіпр заборонив літакам з Білорусі заходити в свій повітряний простір Фото: Кіпр закрив свій повітряний простір для білоруських літаків (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Кіпру заборонили білоруським літакам до 28 серпня входити в повітряний простір країни. У свою чергу, кіпрським авіакомпаніям заборонено літати над територією Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні Служби аеронавігаційної інформації Департаменту цивільної авіації Міністерства транспорту Кіпру.

"Всім оператором літаків, зареєстрованим в Республіці Білорусь, не дозволяється входити в повітряний простір і/або виконувати (рейси) в / з аеропортів Республіки Кіпр", - наголошується в документі.

У ньому також зазначено, що всім літакам, зареєстрованим на Кіпрі, заборонено входити в повітряний простір Білорусі і виконувати рейси в або з білоруських аеропортів.

Виняток зроблено для гуманітарних авіарейсів, літаків санавіації, і повітряних суден, що опинилися в надзвичайній ситуації.

Заборона діє з 28 травня по 28 серпня 2021 року.

Нагадаємо, з 29 травня Україна закрила свій повітряний простір для білоруських літаків. Обмеження на польоти в небі Білорусі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.

Крім цього повідомлялося, що Євросоюз може призупинити і наземне транспортне сполучення з Білоруссю.

Як писало РБК-Україна, Роман Протасевич перебував на борту літака Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Після примусової посадки Протасевича затримали. Він внесений в Білорусі в список терористів.

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