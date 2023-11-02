Кипр присоединился к переговорам о гарантиях безопасности для Украины, - Зеленский

Кипр присоединился к переговорам о гарантиях безопасности для Украины на основе Вильнюсской декларации стран G7. Это уже тридцатое государство, поддержавшее такую инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарен Кипру за присоединение к Вильнюсской декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности для Украины. Кипр стал 30-й присоединившейся страной", - написал глава государства.

Также Зеленский выразил благодарность своему кипрскому коллеге Никосу Христодулидису.

"Мы продолжим вместе укреплять европейскую безопасность и углублять двустороннее сотрудничество", - подчеркнул президент Украины.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, страны "Большой семерки" 11-12 июля Вильнюсе подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которая поможет не допустить повторного вторжения РФ до того, как Украина станет членом НАТО.

К Вильнюсской декларации по гарантиям безопасности также присоединились другие страны, и список расширяется.

Также сообщалось, что Украина начала двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с США и Британией.