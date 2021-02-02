Кіпр не має наміру повертатися до програми "золотих паспортів"

Фото: Нікос Анастасіадіс (Getty Images)

Кіпр більше не повернеться до програми надання громадянства в обмін на інвестиції в економіку країни. Уряд має намір використовувати інші способи залучення капіталу в країну.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, передає Cyprus Mail.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не збирається Кіпр коли-небудь повернутися до практики "золотих паспортів", президент заявив: "Ні. Будуть інші стимули для інвестицій, але не натуралізація".

Це заяву Анастасіадіс зробив для преси відразу після допиту слідчої комісії, яка розслідує скандал навколо зловживань інвестиційною паспортною програмою.

Нагадаємо, 1 листопада 2020 року Кіпр припинив видачу так званих "золотих паспортів". Причиною цього стала велика кількість зловживань.

В 2019 році влада Кіпру позбавили так званих "золотих паспортів" 26 осіб, включаючи дев'ять росіян, імена яких не назвали. Тоді в Нікосії визнали, що не завжди вірно оцінювали ризики, пов'язані з видачею громадянства в обмін на інвестиції.

Крім того, в жовтні минулого року Єврокомісія почала розслідування проти Кіпру та Мальти за продаж європейського громадянства або реалізації так званої програми "золотих паспортів". Розслідування може привести до введення санкцій відносно цих країн.

При цьому уряд Греції має намір розширити категорії надання посвідки на проживання, так званої "золотої візи" для громадян третіх країн, які не є членами ЄС.