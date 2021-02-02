Кипр не намерен возвращаться к программе "золотых паспортов"

Фото: Никос Анастасиадис (Getty Images)

Кипр больше не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Правительство намерено использовать иные способы привлечения капитала в страну.

Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадис, передает Cyprus Mail.

Отвечая на вопрос журналистов, не намерен ли Кипр когда-нибудь вернуться к практике "золотых паспортов", президент заявил: "Нет. Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация".

Это заявление Анастасиадис сделал для прессы сразу после допроса следственной комиссии, которая расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной паспортной программой.

Напомним, 1 ноября 2020 года Кипр прекратил выдачу так называемых "золотых паспортов". Причиной этому стало большое число злоупотреблений.

В 2019 году власти Кипра лишили так называемых "золотых паспортов" 26 человек, включая девять россиян, имена которых не назвали. Тогда в Никосии признали, что не всегда верно оценивали риски, связанные с выдачей гражданства в обмен на инвестиции.

Кроме того, в октябре прошлого года Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты за продажу европейского гражданства или реализации так называемой программы "золотых паспортов". Расследование может привести к введению санкций в отношении этих стран.

При этом правительство Греции намерено расширить категории предоставления вида на жительство, так называемой "золотой визы", для граждан третьих стран, которые не являются членами ЕС.