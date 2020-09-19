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Кіпр знову блокував санкції ЄС проти Білорусі

Брюссель, Субота 19 вересня 2020 04:51
Кіпр знову блокував санкції ЄС проти Білорусі
Фото: прапори ЄС (facebook.com/eucouncil)
Автор: Артур Родивилов

Кіпр знову заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі. Представник Нікосії наклав вето на проєкт штрафних заходів у п'ятницю, 18 вересня, на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС в Брюсселі.

Про це повідомляє DW.

Водночас Кіпр пояснює свою протидію санкціям проти Білорусі прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах східного Середземного моря.

У той же день стало відомо, що держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру в питанні про санкції проти Анкари.

Санкції мають бути серед варіантів, які розгляне ЄС, якщо Туреччина продовжить "загрожувати безпеці та суверенітету" Кіпру, заявив Бон після переговорів з главою МЗС Кіпру Нікосос Хрістодулідісом.

Нагадаємо, санкційний список ЄС включає приблизно 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів і насильство проти мирних демонстрантів.

Він не може набрати чинності вже близько двох тижнів, тому, що рішення про це має бути прийняте одноголосно всіма 27 країнами ЄС. 10 вересня Кіпр вже накладав вето проти планованих санкцій.

Зазначимо, Європейський союз перестане вважати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі вже після 5 листопада.

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