ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кіпр розблокує введення санкцій проти Білорусі

Брюссель, Понеділок 21 вересня 2020 12:31
Кіпр розблокує введення санкцій проти Білорусі
Фото: Євросоюз готує санкції проти Білорусі (flickr.com/libereurope)
Автор: РБК-Україна

Кіпр не буде блокувати введення санкцій проти Білорусі та виконає рішення Ради Європейського союзу. Сьогодні міністри закордонних справ ЄС проведуть фінальне обговорення санкційного режиму.

Про це заявив міністр закордонних справ Кіпру Нікос Христодулідес, передає AFP.

Повідомляється, що по прибуттю на саміт голів МЗС країн Євросоюзу кіпріотський міністр заявив, що Нікосія виконає рішення Ради ЄС. У той же час він додав, що будь-яка реакція Брюсселя має бути послідовною.

"Реакція Європейського союзу на порушення прав людини; наша реакція на порушення суверенітету і суверенних прав наших держав-членів, держав-членів ЄС; наша реакція на будь-які порушення наших основних базових цінностей і принципів не може відбуватися за вибором. Вона повинна бути послідовною", - додав він.

При цьому повідомляється, що ЄС готується погодити санкції проти Лівії, які будуть поширюватися на турецькі компанії. Передбачалося, що таке рішення задовольнить Кіпр, який останнім часом блокував санкції проти Білорусі, вимагаючи обмежень щодо Туреччини за її бурильну діяльність в Східному Середземномор'ї.

Відзначимо, з цієї причини минулого тижня Кіпр наклав вето на проект штрафних заходів проти Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і ЄС цього тижня спільно оголосять санкції проти Білорусі. Обмежувальні заходи будуть введені проти причетних до фальсифікації виборів президента і масових затримань мирних демонстрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ЕвросоюзБілорусьСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся