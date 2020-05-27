Кіпр безплатно лікуватиме туристів, які захворіють на коронавірус

Фото: турист (freepik.com)

Туристи платитимуть лише за повернення додому

Влада Кіпру зобов'язалася покривати витрати туристів, які захворіють на коронавірус під час відпочинку в країні. Туристам необхідно буде оплатити лише повернення додому після лікування.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Уряд заявив, що покриватиме витрати на їжу, напої та ліки для хворих на коронавірусом туристів та членів їх родин. Однак на послуги транспорту та повернення додому зобов'язання уряду не поширюються.

Для іноземних мандрівників працюватиме спеціальна лікарня, яка зможе приймати відразу 100 пацієнтів та буде обладнана 200 апаратами штучного дихання.

Крім того, для членів родин хворих туристів та інших контактних осіб обладнають "карантинний готель" на 500 номерів.

Перші випадки коронавірусу на Кіпрі було зафіксовано 9 березня, а вже 15 березня уряд країни вирішив закрити в'їзд іноземцям. Спочатку обмеження вводилися на 15 днів, але згодом були продовжені.

Нагадаємо, туристичний сезон в Кіпрі почнеться з 15 червня, після схвалення всіх необхідних для цього документів.

Як писало РБК-Україна, карантинні обмеження в Кіпрі почали ослаблювати ще з 4 травня, перший етап послаблень торкнувся будівельного сектору та роздрібної торгівлі.

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Автор: Дмитро Левицький