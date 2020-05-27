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Кипр будет бесплатно лечить заболевших коронавирусом туристов

Новости » Коронавирус     27.05.2020 - 15:33
Кипр будет бесплатно лечить заболевших коронавирусом туристов
Фото: турист (freepik.com)

Туристы будут платить лишь за возвращение домой

Власти Кипра обязались покрывать расходы туристов, заболевших коронавирусом во время отдыха в стране. Туристам необходимо будет оплатить только возвращение домой после лечения.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Правительство заявило, что будет покрывать расходы на еду, напитки и лекарства для больных коронавирусом туристов и членов их семей. Однако на услуги транспорта и возвращение домой обязательства правительства не распространяются.

Для иностранных путешественников будет работать специальная больница, которая сможет принимать сразу 100 пациентов и будет оборудована 200 аппаратами искусственного дыхания.

Кроме того, для членов семей больных туристов и других контактных лиц оборудуют "карантинную гостиницу" на 500 номеров.

Первые случаи коронавируса на Кипре были зафиксированы 9 марта, а уже 15 марта правительство страны решило закрыть въезд иностранцам. Изначально ограничения вводились на 15 дней, но впоследствии были продлены.

Напомним, туристический сезон в Кипре начнется с 15 июня, после одобрения всех необходимых для этого документов.

Как писало РБК-Украина, карантинные ограничения в Кипре начали ослаблять еще с 4 мая, первый этап послаблений коснулся строительного сектора и розничной торговли.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины лечениеКипртуризмКоронавирус
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