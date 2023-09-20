Кипер "Лацио" забил спасительный гол, "Барселона" устроила разгром: результаты Лиги чемпионов

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Группа E

"Лацио" – "Атлетико" – 1:1

Голы: Проведель, 90+5 – Барриос, 29

"Фейеноорд" – "Селтик" – 2:0

Голы: Стенгс, 45+2, Джаханбахш, 76

Нереализованный пенальти: Пайшау, 65 (Ф)

Удаления: Лагербильке, 64 (С, вторая желтая карточка), Хольм, 68 (С, прямая красная карточка)

Группа F

"Милан" – "Ньюкасл" – 0:0

ПСЖ – "Боруссия" Д – 2:0

Голы: Мбаппе, 49 (пенальти), Хакими, 58

Группа G

"Янг Бойз" – РБ "Лейпциг" – 1:3

Голы: Мешак, 33 – Симакан, 3, Шлягер, 73, Шешко, 90+2

"Манчестер Сити" – "Црвена Звезда" – 3:1

Голы: Альварес, 47, 60, Родри, 73 – Букари, 45

Группа H

"Барселона" – "Антверпен" – 5:0

Голы: Фелиш, 11, 66, Левандовски, 19, Батай, 22 (автогол), Гави, 54

Самое незаурядное событие произошло в Риме. "Атлетико" вел в счете более часа игрового времени после гола Барриоса и уже готовился ехать в Мадрид с победой. Впрочем, другого мнения был вратарь "Лацио" Проведель. Он пошел на подачу углового в последней атаке и вторым темпом головой отправил мяч в сетку – 1:1 в итоге.

ПСЖ во втором тайме смог дожать Дортмунд. Повели в счете парижане после реализованного Мбаппе одиннадцатиметрового. Закрепил же успех французского гранда Хакими, который обыгрался с партнером, прошел Хуммельса и пробил в дальний угол. Из-за нулевой ничьи "Милана" и "Ньюкасла" ПСЖ вышел в лидеры.

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Пришлось попотеть, чтобы завоевать три очка, "Ман Сити". Действующий обладатель Кубка чемпионов пропустил от "Црвены Звезды" перед перерывом, когда Букари реализовал выход один на один с Эдерсоном. Однако во втором тайме все встало на свои места. Дубль оформил Альварес, а Родри эффектным выстрелом из линии штрафной установил окончательный результат.

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Не имела проблем с "Антверпеном" команда Хави. "Барса" забила трижды до экватора первого тайма. Фелиш обыграл защитника и классно уложил в угол из пределов штрафной зоны, Левандовски с нескольких метров замкнул прострел португальца, а впоследствии Батай отправил мяч в свои ворота. После перерыва Гави и тот же Фелиш добили бельгийцев.

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