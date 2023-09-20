Кіпер "Лаціо" забив рятівний гол, "Барселона" влаштувала розгром: результати Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур

Група E

"Лаціо" – "Атлетіко" – 1:1

Голи: Проведель, 90+5 – Барріос, 29

"Фейєнорд" – "Селтік" – 2:0

Голи: Стенгс, 45+2, Джаханбахш, 76

Нереалізований пенальті: Пайшау, 65 (Ф)

Вилучення: Лагербільке, 64 (С, друга жовта картка), Хольм, 68 (С, пряма червона картка)

Група F

"Мілан" – "Ньюкасл" – 0:0

ПСЖ – "Боруссія" Д – 2:0

Голи: Мбаппе, 49 (пенальті), Хакімі, 58

Група G

"Янг Бойз" – РБ "Лейпциг" – 1:3

Голи: Мешак, 33 – Сімакан, 3, Шлягер, 73, Шешко, 90+2

"Манчестер Сіті" – "Црвена Звезда" – 3:1

Голи: Альварес, 47, 60, Родрі, 73 – Букарі, 45

Група H

"Барселона" – "Антверпен" – 5:0

Голи: Феліш, 11, 66, Лєвандовскі, 19, Батай, 22 (автогол), Гаві, 54

Найнепересічніша подія трапилася у Римі. "Атлетіко" вів у рахунку понад годину ігрового часу після голу Барріоса та вже готувався їхати в Мадрид із перемогою. Утім, іншої думки був воротар "Лаціо" Проведель. Він пішов на подачу кутового в останній атаці та другим темпом головою відправив м'яч у сітку – 1:1 у підсумку.

ПСЖ у другому таймі зумів дотиснути Дортмунд. Повели в рахунку парижани після реалізованого Мбаппе одинадцятиметрового. Закріпив же успіх французького гранда Хакімі, який обігрався з партнером, пройшов Хуммельса та пробив у дальній кут. Через нульову нічию "Мілана" та "Ньюкасла" ПСЖ вийшов у лідери.

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Довелося попотіти, щоб здобути три очки, "Ман Сіті". Чинний володар Кубка чемпіонів пропустив від "Црвени Звезди" перед перервою, коли Букарі реалізував вихід віч-на-віч із Едерсон. Проте, в другому таймі все стало на свої місця. Дубль оформив Альварес, а Родрі ефектним пострілом із лінії штрафного встановив остаточний результат.

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Не мала проблем із "Антверпеном" команда Хаві. "Барса" забила тричі до екватора першого тайму. Феліш обіграв оборонця і класно поклав у кут із меж карної зони, Лєвандовскі з кількох метрів замкнув простріл португальця, а згодом Батай спрямував м'яч у власні ворота. Після перерви Гаві та той же Феліш добили бельгійців.

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