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"Бросил Украину": Билл Клинтон публично раскритиковал Трампа

14:24 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Билл Клинтон (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп фактически предал своего союзника - Украину - и перешел на сторону врага - России.

Об этом заявил бывший глава Белого дома Билл Клинтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AOL.

По словам Клинтона, ему надоело, как Трамп относится к союзникам США.

Также его возмущает, что действующий президент сближается с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мне надоело то, как мы относимся к нашим союзникам, как будто они ничто. И вот только на прошлой неделе президент Трамп наконец сделал то, чем угрожал еще во время своей первой президентской кампании, - бросил Украину и снова перешел на сторону Владимира Путина", - заявил Клинтон.

Кстати, накануне с резким заявлением в адрес главы Белого дома выступила и супруга Билла Клинтона - Хиллари.

По ее убеждению, новые уступки Трампа Кремлю можно объяснить компроматом, который предположительно есть у Путина на Трампа.

Хиллари Клинтон подчеркнула, что эту версию подтверждает нежелание президента США обнародовать скандальные файлы Джеффри Эпштейна.

"Я до сих пор считаю, что у Путина есть что-то на Трампа", - заявила она.

Клинтон озвучила предположение, что речь идет о фото, видео или "чем угодно".

Она склоняется к мнению, что логика президента США в этом вопрос банальная: держать Путина довольным, чтобы тот не обнародовал то, что у него есть.

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