"Кинув Україну": Білл Клінтон публічно розкритикував Трампа

За словами Клінтона, йому набридло, як Трамп ставиться до союзників США.

Також його обурює, що чинний президент зближується з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Мені набридло те, як ми ставимося до наших союзників, наче вони ніщо. І ось лише минулого тижня президент Трамп нарешті зробив те, чим погрожував ще під час своєї першої президентської кампанії, - покинув Україну та знову перейшов на бік Володимира Путіна", - заявив Клінтон.

До речі, напередодні з різкою заявою на адресу глави Білого дому виступила і дружина Білла Клінтона - Гілларі.

На її переконання, нові поступки Трампа Кремлю можна пояснити компроматом, який, імовірно, має на нього Путін.

Гілларі Клінтон наголосила, що цю версію підтверджує небажання президента США оприлюднювати скандальні файли Джеффрі Епштейна.

"Я й досі вважаю, що Путін має щось на Трампа", - заявила вона.

Клінтон озвучила припущення, що ідеться про фото, відео "чи що завгодно".

Вона схиляється до думки, що логіка президента США у цьому питання банальна: тримати Путіна задоволеним, щоб той не оприлюднив те, що має.