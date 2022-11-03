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Кулеба после разговора с главой МИД Италии надеется на ПВО в новом пакете помощи

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 21:06
Кулеба после разговора с главой МИД Италии надеется на ПВО в новом пакете помощи Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Системы ПВО должны войти в следующий пакет военной помощи от Италии для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"В нашем звонке мой итальянский коллега Антонио Таджани и я сосредоточился на способах ускорения доставки Украине последнего пакета итальянской помощи в области безопасности", - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что они обсудили следующий пакет военной помощи.

"Я отметил важность включения в него систем ПВО", - добавил Кулеба.

Напомним, что Италия заморозила новый пакет военной помощи Украине, но временно.

Также стало известно, что Италия вместе с Францией может передать Украине системы ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию и Францию предоставить систему ПВО SAMP-T.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные разговоры с министрами обороны Италии и Финляндии.

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