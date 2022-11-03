Кулеба после разговора с главой МИД Италии надеется на ПВО в новом пакете помощи

Системы ПВО должны войти в следующий пакет военной помощи от Италии для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"В нашем звонке мой итальянский коллега Антонио Таджани и я сосредоточился на способах ускорения доставки Украине последнего пакета итальянской помощи в области безопасности", - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что они обсудили следующий пакет военной помощи.

"Я отметил важность включения в него систем ПВО", - добавил Кулеба.