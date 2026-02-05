С конца 2026 года въезд в ЕС для украинцев станет платным

Платный въезд в ЕС для украинцев

С конца 2026 года украинцы, как и граждане других безвизовых стран, должны будут оплачивать разрешение на поездки в Европейский союз.

Система ETIAS предусматривает обязательную предварительную авторизацию для всех путешественников.

Стоимость одной заявки составит 20 евро (около 1016 грн), при этом оформить разрешение на семью или группу нельзя — каждый человек подает заявку отдельно.

Некоторые источники указывают цену в 7 евро, однако официальные данные подтверждают 20 евро.

Срок действия и условия использования

Разрешение ETIAS будет действительно три года или до окончания срока действия заграничного паспорта. Оно позволит многократно въезжать в 30 стран ЕС, включая Шенгенскую зону, Кипр, Болгарию и Румынию.

При этом оплату можно будет произвести только онлайн с помощью банковской карты через официальный сайт ETIAS.

Важные нюансы и риски

Анкету начнут рассматривать только после успешной оплаты. Важно учитывать, что сбор не возвращается ни при каких обстоятельствах.

При отказе во въезде или ошибках в данных (например, неверный номер паспорта или имя) разрешение аннулируется, и платить придется заново. Эти правила делают оплату обязательной и без возможности возврата средств.