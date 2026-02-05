С конца 2026 года въезд в ЕС для украинцев станет платным

С конца 2026 года поездки украинцев в страны ЕС станут платными: для въезда потребуется оформление специального разрешения с обязательной онлайн-оплатой. Нововведение вводит систему предварительной авторизации ETIAS, которая меняет привычный безвизовый порядок путешествий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналистки Екатерины Соляр в сети Instagram.
С конца 2026 года украинцы, как и граждане других безвизовых стран, должны будут оплачивать разрешение на поездки в Европейский союз.
Система ETIAS предусматривает обязательную предварительную авторизацию для всех путешественников.
Стоимость одной заявки составит 20 евро (около 1016 грн), при этом оформить разрешение на семью или группу нельзя — каждый человек подает заявку отдельно.
Некоторые источники указывают цену в 7 евро, однако официальные данные подтверждают 20 евро.
Разрешение ETIAS будет действительно три года или до окончания срока действия заграничного паспорта. Оно позволит многократно въезжать в 30 стран ЕС, включая Шенгенскую зону, Кипр, Болгарию и Румынию.
При этом оплату можно будет произвести только онлайн с помощью банковской карты через официальный сайт ETIAS.
Анкету начнут рассматривать только после успешной оплаты. Важно учитывать, что сбор не возвращается ни при каких обстоятельствах.
При отказе во въезде или ошибках в данных (например, неверный номер паспорта или имя) разрешение аннулируется, и платить придется заново. Эти правила делают оплату обязательной и без возможности возврата средств.
Напоминаем, что совет ЕС утвердил закон, открывающий путь к поэтапному внедрению новой цифровой системы контроля границ Entry/Exit (EES) в течение ближайших шести месяцев, которая будет применяться также к гражданам Украины.
Отметим, что Европейский парламент поддержал резолюцию о создании "военного шенгена" в ЕС для повышения оборонной готовности, направленной на противодействие угрозам со стороны России. Документ был принят большинством голосов — 493 "за", 127 "против" и 38 воздержавшихся — и предусматривает внедрение мер по обеспечению военной мобильности внутри союза.