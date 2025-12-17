ua en ru
В Европарламенте поддержали "военный шенген" для обороны от России

Евросоюз, Среда 17 декабря 2025 16:49
UA EN RU
В Европарламенте поддержали "военный шенген" для обороны от России Иллюстративное фото: на случай войны с РФ планируется "шенген" для войск (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Европейском парламенте в среду, 17 декабря, приняли резолюцию о необходимости внедрения "военного шенгена" в рамках Европейского Союза для усиления обороны от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского парламента.

Отмечается, что соответствующая резолюция была принята 493 голосами "за", 127 депутатов было "против", 38 воздержались. Резолюция подчеркивает необходимость внедрить военную мобильность для усиления обороны от РФ.

Для этого депутаты призывают отменить внутренние границы для перемещения войск и военной техники в рамках ЕС. Кроме этого, предлагается модернизировать железные дороги, дороги, тоннели и мосты - с целью повысить их техническое состояние.

"Военная мобильность является важным фактором общей европейской безопасности и обороны, а также решающим фактором для безопасности восточного фланга, в частности стран Балтии и Польши", - отмечается в релизе.

Также предлагается значительно увеличить финансирование на нужды военной мобильности. Модернизация более 500 инфраструктурных объектов (мосты, тоннели и прочее) потребует не менее 100 млрд евро.

При этом в резолюции сказано, что все еще существуют "значительные административные и финансовые барьеры, а также инфраструктурные препятствия". Это увеличивает сроки перемещения военных подразделений до неприемлемых величин.

"Депутаты Европарламента призывают страны ЕС и Европейскую комиссию увеличить инвестирование в транспортную инфраструктуру, особенно вдоль четырех коридоров военной мобильности ЕС... Они рекомендуют работать над созданием "военной Шенгенской зоны", подкрепленной рабочей группой по вопросам военной мобильности", - отмечается в документе.

Напомним, еще в начале ноября стало известно, что страны Евросоюза готовятся к быстрой транспортировке солдат, оружия, боеприпасов и эвакуации раненых на фоне подготовки к конфликту с Россией. С этой целью обсуждается так называемый "военный шенген".

Также Евросоюз активно создает новую систему для быстрой переброски войск и техники через территорию стран-членов. Цель инициативы - обеспечить оперативную мобильность сил в случае военной угрозы, в частности со стороны России.

