Конец большой дружбы. Как и почему поссорились Дональд Трамп и Илон Маск

Резкий взлет Илона Маска стал одним из наиболее примечательных трендов первых недель президентства Трампа. Эксцентричный бизнесмен превратился чуть ли не в фигуру номер два в Белом доме, комментировал и участвовал почти во всех происходящих процессах. Он возглавил новосозданный Департамент государственной эффективности (DOGE) и начал активно урезать бюджетные расходы, причем любыми методами.

Но со временем влияние Маска начало существенно падать, как и его публичная активность. Отношения с Трампом явно охладели еще до того, как в конце мая Маск прекратил работу в DOGE. Но бизнесмен и президент попрощались на подчеркнуто позитивной ноте – и уже спустя несколько дней вцепились друг друг в горло в социальных сетях.

Что стало причиной конфликта

"Официальная" причина скандала – активно продвигаемый Трампом бюджетно-налоговый законопроект. В обозримом будущем он увеличит дефицит госбюджета США еще на триллионы долларов, хотя Трамп шел на выборы под лозунгами сокращения дефицита. О чем ему в том числе и решил публично напомнить Маск, чьи достижения в DOGE в случае принятия законопроекта потеряют всякое значение.

Но по информации Axios, действиями миллиардера руководит более прагматичный интерес – в законопроекте урезаются налоговые льготы для электромобилей, что напрямую бьет по интересам принадлежащей Маску компании Tesla.

Кроме того, как установили журналисты, злость Маска вызвали и другие причины: то, что ему не позволили и далее остаться работать в качестве "специального правительственного посланника", отказались использовать Starlink для контроля за авиационным движением в США и назначить администратором NASA лоббируемого Маском кандидата.

Это привело к тому, что риторика Маска к вечеру 5 июня резко обострилась – он назвал законопроект Трампа "мерзкой гадостью", на что Трамп выразил разочарование поведением Маска. Миллиардер заявил, что без его поддержки Трампа проиграл бы выборы и связал Трампа с громким секс-скандалом по "делу Эпштейна". Трамп в ответ допустил, что компании Маска могут остаться без миллиардных госзаказов. Публичный обмен обвинениями и угрозами длился и дальше.

Согласно информации WP, Трамп в разговоре с соратниками 6 июня назвал Маска "заядлым наркоманом". А тот, в свою очередь, как сообщает NBC News, хочет разрушить политическое будущее Трампа и республиканцев. И уже публично Маск рассуждает о необходимости создать "третью партию" в США, в противовес республиканцам и демократам.

Как Трамп и Маск могут навредить друг другу

Судя по всему, конфликт между главой самой мощной страны мира и богатейшим в мире человеком будет длиться и далее. И у них обоих есть масса инструментов под рукой.

В случае Маска это, конечно, в первую очередь деньги – которыми он может поддержать соперников Трампа и/или конгрессменов-республиканцев. Трамп уже публично заявил, что в таком случае Маск столкнется с "очень серьезными последствиями".

Кроме того, в распоряжении Маска – популярнейшая соцсеть X, которая может стать еще одним инструментом борьбы с Трампа. Также у миллиардера есть масса влиятельнейших друзей и партнеров в бизнес-кругах и большая, хоть и немного похудевшая, армия сторонников среди обычных американцев.

Но у Трампа тоже есть чем похвастать в этой схватке. Главным образом, в его руках – многомиллиардные госконтракты для различных компаний Маска, которые можно разорвать. Впрочем, иногда это может болезненно не только для бизнеса Маска, но и для США как страны, поскольку ряд услуг Маска являются де-факто безальтернативными.

Еще один инструмент – госрегулирование в отраслях, где работают компании Маска, и при желании государство может очень сильно усложнить жизнь всем из них. Власть может и инициировать расследования против Маска, причем по любому профилю: от употребления наркотиков до работы в DOGE.

И, безусловно, Трамп как человек-медиа сам имеет огромное публичное влияние, и всем известно, как он может методично преследовать в соцсетях тех людей, которые ему не нравятся.

Согласно последней информации от Politico, хотя во взаимных оскорблениях Трампа и Маска наступила некоторая пауза, будущее их отношений остается совершенно неопределенным.