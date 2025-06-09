Кінець великої дружби. Як і чому посварилися Дональд Трамп та Ілон Маск

Різкий зліт Ілона Маска став одним із найбільш примітних трендів перших тижнів президентства Трампа. Ексцентричний бізнесмен перетворився мало не на фігуру номер два в Білому домі, коментував і брав участь майже у всіх процесах, які відбуваються. Він очолив новостворений Департамент державної ефективності (DOGE) і почав активно урізати бюджетні витрати, причому будь-якими методами.

Але з часом вплив Маска почав істотно падати, як і його публічна активність. Відносини з Трампом явно охололи ще до того, як наприкінці травня Маск припинив роботу в DOGE. Але бізнесмен і президент попрощалися на підкреслено позитивній ноті - і вже через кілька днів вчепилися один одному в горло в соціальних мережах.

Що стало причиною конфлікту

"Офіційна" причина скандалу - бюджетно-податковий законопроєкт, який активно просуває Трамп. У найближчому майбутньому він збільшить дефіцит держбюджету США ще на трильйони доларів, хоча Трамп ішов на вибори під гаслами скорочення дефіциту. Про що йому, зокрема, і вирішив публічно нагадати Ілон Маск, чиї досягнення в DOGE в разі ухвалення законопроєкту втратять будь-яке значення.

Але за інформацією Axios, діями мільярдера керує більш прагматичний інтерес - у законопроєкті урізають податкові пільги для електромобілів, що безпосередньо б'є по інтересах компанії Tesla, яка належить Маску.

Крім того, як встановили журналісти, злість Маска спричинили й інші причини: те, що йому не дозволили й надалі залишитися працювати як "спеціальному урядовому посланцю", відмовилися використовувати Starlink для контролю за авіаційним рухом у США та призначити адміністратором NASA кандидата, якого Маск лобіює.

Це призвело до того, що риторика Маска до вечора 5 червня різко загострилася - він назвав законопроєкт Трампа "мерзенною гидотою", на що Трамп висловив розчарування поведінкою Маска. Мільярдер заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори і пов'язав Трампа з гучним секс-скандалом у "справі Епштейна". Трамп у відповідь припустив, що компанії Маска можуть залишитися без мільярдних держзамовлень. Публічний обмін звинуваченнями та погрозами тривав і далі.

Згідно з інформацією WP, Трамп у розмові з соратниками 6 червня назвав Маска "завзятим наркоманом". А той, зі свого боку, як повідомляє NBC News, хоче зруйнувати політичне майбутнє Трампа і республіканців. І вже публічно Маск розмірковує про необхідність створити "третю партію" в США, на противагу республіканцям і демократам.

Як Трамп і Маск можуть нашкодити один одному

Судячи з усього, конфлікт між очільником найпотужнішої країни світу і найбагатшою у світі людиною триватиме й надалі. І в них обох є маса інструментів під рукою.

У випадку Маска це, звісно, насамперед гроші - якими він може підтримати суперників Трампа та/або конгресменів-республіканців. Трамп уже публічно заявив, що в такому разі Маск зіткнеться з "дуже серйозними наслідками".

Крім того, у розпорядженні Маска - популярна соцмережа X, яка може стати ще одним інструментом боротьби з Трампом. Також у мільярдера є маса впливових друзів і партнерів у бізнес-колах і велика, хоч і трохи схудла, армія прихильників серед звичайних американців.

Але у Трампа теж є чим похвалитися в цій сутичці. Головним чином, у його руках - багатомільярдні держконтракти для різних компаній Маска, які можна розірвати. Утім, іноді це може бути болісно не лише для бізнесу Маска, а й для США як країни, оскільки низка послуг Маска є де-факто безальтернативними.

Ще один інструмент - держрегулювання в галузях, де працюють компанії Маска, і за бажання держава може дуже сильно ускладнити життя всім із них. Влада може й ініціювати розслідування проти Маска, причому за будь-яким профілем: від вживання наркотиків до роботи в DOGE.

І, безумовно, Трамп як людина-медіа сам має величезний публічний вплив, і всім відомо, як він може методично переслідувати в соцмережах тих людей, які йому не подобаються.

Згідно з останньою інформацією від Politico, хоча у взаємних образах Трампа і Маска настала деяка пауза, майбутнє їхніх стосунків залишається абсолютно невизначеним.