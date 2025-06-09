Ссора Трампа и Маска: СМИ раскрыли, что больше всего вывело из себя президента США

Президента США Дональда Трампа в ссоре с миллиардером Илоном Маском больше всего вывело из себя хвастовство основателя Tesla относительно его вклада в победу американского лидера на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам источников в Белом доме, говоривших на условиях анонимности, представители Трампа и Маска созвонились 6 июня, после чего эти оба перестали публично обмениваться колкими замечаниями в адрес друг друга. Однако эта "разрядка является хрупкой". "Будущее их отношений является абсолютно неопределенным", - рассказал источник. Отмечено, что Трамп и Маск не хотели прекращать публичную перепалку. Американский лидер был особенно раздражен намеками на то, что он имел связь с покойным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, который был обвинен в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги. "Но хвастовство Маска о том, что Трамп не смог бы победить без его поддержки, включая более четверти миллиарда долларов политических взносов, - это то, что действительно вывело президента из себя", - пишет издание со ссылкой на двух чиновников.