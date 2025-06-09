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Ссора Трампа и Маска: СМИ раскрыли, что больше всего вывело из себя президента США

Понедельник 09 июня 2025 06:22
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Ссора Трампа и Маска: СМИ раскрыли, что больше всего вывело из себя президента США Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президента США Дональда Трампа в ссоре с миллиардером Илоном Маском больше всего вывело из себя хвастовство основателя Tesla относительно его вклада в победу американского лидера на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам источников в Белом доме, говоривших на условиях анонимности, представители Трампа и Маска созвонились 6 июня, после чего эти оба перестали публично обмениваться колкими замечаниями в адрес друг друга. Однако эта "разрядка является хрупкой".

"Будущее их отношений является абсолютно неопределенным", - рассказал источник.

Отмечено, что Трамп и Маск не хотели прекращать публичную перепалку. Американский лидер был особенно раздражен намеками на то, что он имел связь с покойным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, который был обвинен в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги.

"Но хвастовство Маска о том, что Трамп не смог бы победить без его поддержки, включая более четверти миллиарда долларов политических взносов, - это то, что действительно вывело президента из себя", - пишет издание со ссылкой на двух чиновников.

Ссора Трампа и Маска

Напомним, Илон Маск активно финансировал его предвыборную кампанию Дональда Трампа. После победы республиканца на президентских выборах он возглавил департамент DOGE, задачей которого была оптимизация работы федерального правительства и сокращение государственных расходов.

Недавно Трамп объявил, что Маск уходит из администрации. Это произошло на фоне сообщений о том, что их отношения обострились. В конечном итоге, их ссора перешла в публичную плоскость. Это произошло после того, как Маск раскритиковал налоговый законопроект, инициированный американским лидером.

Трамп в ответ выразил разочарование бывшим союзником, а Маск заявил, что именно его поддержка якобы помогла главе Белого дома победить на выборах. Также он намекнул на то, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна", хотя позже это сообщение миллиардер все же удалил.

На этом скандал не закончился. Трамп заявил, что Маск "сошел с ума", а в частных беседах обозвал его "заядлым наркоманом".

Подробнее о том, что не поделили Маск и Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

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