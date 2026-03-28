Конец валютной паники? Чего ждать от курса доллара и евро на следующей неделе - прогноз банкира

07:30 28.03.2026 Сб
2 мин
Какой максимум для доллара и евро ждать в первую неделю апреля?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: что ждать от курса доллара в первую неделю апреля (flickr)

После периода эмоционального напряжения валютный рынок Украины постепенно стабилизируется. Несмотря на высокий спрос со стороны импортеров топлива и риски из-за войны на Ближнем Востоке, ситуация становится прогнозируемой.

Что ждать от курса валют на следующей неделе РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Главное:

  • Базовый курс: Доллар ожидается на уровне 44 грн, евро - около 51 грн.
  • Наличные коридоры: Доллар - 43,5-44,5 грн, евро - 50,5-52 грн.
  • Динамика: Ежедневные изменения в обменниках не будут превышать 0,3 грн.
  • Факторы влияния: Активность импортеров и меры НБУ для поддержания доверия к гривне.

Что влияет на курс

Как отмечает Лесовой, спрос на валюту остается высоким, поскольку бизнес стремится к предсказуемости в условиях мировой неопределенности. Однако рынок уже прошел фазу наибольшего напряжения. Важную роль сыграли интервенции Нацбанка, которые сняли психологическое давление.

Также на ситуацию влияет инфляция: в феврале цены выросли на 1%, а из-за топлива могут добавить еще 1-1,5%. Это делает решения НБУ по монетарной политике ключевыми для стабильности гривны.

Фото: прогноз курса на неделю (инфографика РБК-Украина)

"Рынок уже пережил момент наибольшего напряжения. Теперь курс все больше возвращается в логику управляемого движения. Это не означает, что спрос исчезнет. Но рынок снова видит границы, в которых он может двигаться. Поэтому оснований для паники нет", - отмечает эксперт.

Мировые тенденции

Евро продолжает зависеть от глобальной пары доллар/евро (ожидаемый уровень 1,15-1,17). Доллар вернул себе роль "валюты-убежища" на фоне обострения международных конфликтов.

Прогноз на неделю: 30 марта - 5 апреля

Допустимые границы (коридоры):

  • Межбанк: 43,5-44,25 грн/доллар и 49,5-52 грн/евро.
  • Наличный рынок: 43,5-44,5 грн/доллар и 50,5-52 грн/евро.

Разница между покупкой и продажей (спред):

  • В банках: до 0,5-0,6 грн за доллар и до 0,8-1 грн за евро.
  • В обменниках: до 0,6-1 грн за доллар и до 1-1,3 грн за евро.

Ожидаемые отклонения: Средние колебания за неделю составят не более 1-1,5% от начального курса.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

