Конец криптоэйфории? Биткоин упал до самой низкой отметки с момента переизбрания Трампа

По данным Bloomberg, во вторник курс ведущего цифрового актива обвалился на 7%, достигнув 72 877 долларов, что является самым низким показателем с 6 ноября 2024 года.

Этот обвал продолжает четырехмесячное падение, во время которого биткоин опустился ниже психологически важной границы, наблюдавшейся еще в начале апреля 2025 года. Всего с момента исторического максимума в октябре прошлого года актив потерял около 40% своей стоимости.

По словам старшего трейдера деривативов в FalconX Бохана Цзяна, резкое падение вызвано массовой ликвидацией позиций трейдеров, которые надеялись на быстрое восстановление рынка и делали ставки на подъем курса биткоина более 80 000 долларов. "Многие позиции были ликвидированы, что дополнительно давило на цены", - отметил он.

На ситуацию также повлияли геополитические и рыночные риски. Заявления Трампа о возможном введении новых тарифов спровоцировали волну ликвидаций криптопозиций с кредитным плечом, что уничтожило миллиарды долларов в токенах. Дополнительно давление оказывают отступление индекса S&P 500 от рекордных значений и рост цен на нефть из-за глобальных напряжений.

Несмотря на масштабное внедрение криптовалют в финансовые системы, рынок остается уязвимым к непредсказуемым политическим решениям. После обвала курс биткоина несколько стабилизировался на уровне 76 000 долларов, однако общее падение за текущий год уже составляет почти 14%.

Инвесторы и трейдеры внимательно следят за дальнейшими действиями Трампа и глобальными экономическими показателями, поскольку даже небольшие изменения в политике США способны вызвать резкие колебания на крипторынке.