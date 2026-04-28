Конец картеля? Почему ОАЭ выходят из ОПЕК и как это может обернуться для мира

Главное: Суть картеля: ОПЕК и расширенный формат ОПЕК+ - это объединение нефтедобывающих стран, которые искусственно управляют мировыми ценами на нефть.

ОПЕК и расширенный формат ОПЕК+ - это объединение нефтедобывающих стран, которые искусственно управляют мировыми ценами на нефть. Внезапный демарш: ОАЭ, которые были третьим по величине игроком ОПЕК, неожиданно выходят из организации, чтобы самостоятельно решать, сколько нефти им добывать.

ОАЭ, которые были третьим по величине игроком ОПЕК, неожиданно выходят из организации, чтобы самостоятельно решать, сколько нефти им добывать. Причины выхода: ОАЭ имели многолетнюю конкуренцию с лидером картеля - Саудовской Аравией, но решение может быть подготовкой к открытию Ормузского пролива.

ОАЭ имели многолетнюю конкуренцию с лидером картеля - Саудовской Аравией, но решение может быть подготовкой к открытию Ормузского пролива. Потеря влияния ОПЕК: Из-за демарша Эмиратов картель может потерять свои функции, и способность диктовать миру цены.

Из-за демарша Эмиратов картель может потерять свои функции, и способность диктовать миру цены. Последствия для мира: Ситуация будет иметь двойной эффект: с одной стороны это может снизить цены на топливо, с другой - ударить по глобальным инвестициям.

Что такое ОПЕК?

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) - это своеобразный картель или закрытый "клуб" стран, которые добывают и продают значительную часть мировой нефти. Организация была создана в 1960 году, и сейчас в нее входят 12 стран, преимущественно с Ближнего Востока, Африки и Южной Америки:

Алжир

Венесуэла

Габон

Экваториальная Гвинея

Ирак

Иран

Республика Конго

Кувейт

Ливия

Нигерия

ОАЭ

Саудовская Аравия

Безоговорочным лидером и самым влиятельным игроком этого клуба является Саудовская Аравия.

Чем занимается ОПЕК?

Главная цель ОПЕК - управлять мировыми ценами на нефть, чтобы они были выгодными для стран-продавцов.

Организация делает это путем контроля предложения на рынке:

Если цена на нефть падает - ОПЕК договаривается искусственно сократить добычу (вводит квоты). Нефти на мировом рынке становится меньше, возникает дефицит, и цена растет.

- ОПЕК договаривается искусственно сократить добычу (вводит квоты). Нефти на мировом рынке становится меньше, возникает дефицит, и цена растет. Если цена слишком высокая - страны могут договориться увеличить добычу, чтобы удовлетворить спрос клиентов и стабилизировать рынок.

Что такое ОПЕК+ и в чем разница?

ОПЕК+ - это расширенный формат того же "клуба". Это альянс между официальными членами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, которые не входят в организацию, но согласились координировать с ней свои действия.

Главный игрок в "плюсе" - Россия. В альянс также входят Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Малайзия, Оман, Судан, Южный Судан и другие.

Формат появился в 2016 году. Тогда США начали добывать очень много собственной сланцевой нефти. ОПЕК поняла, что ее собственной доли на рынке уже недостаточно, чтобы диктовать миру цены. Поэтому Саудовская Аравия объединила усилия с РФ и другими независимыми экспортерами.

Вместе страны ОПЕК+ контролируют более 40% мировой добычи нефти. Их совместные решения о том, сколько баррелей выкачивать из-под земли, прямо влияют на стоимость топлива на заправках по всему миру и на глобальную инфляцию.

Каково значение ОАЭ для ОПЕК?

Как пишет Bloomberg, до начала конфликта на Ближнем Востоке ОАЭ были третьей по величине страной ОПЕК, обеспечивая примерно 12% общего объема поставок. Выход ОАЭ - значительная потеря для организации в худший момент, когда война с Ираном парализует поставки через Ормузский пролив.

ОАЭ уже много лет конкурируют с лидером ОПЕК - Саудовской Аравией - за влияние в регионе и спорят из-за нефти. Абу-Даби хочет привлекать инвестиции и наращивать добычу, тогда как Эр-Рияд, наоборот, заставляет картель ограничивать поставки на рынок.

Из-за этих конфликтов ОАЭ уже угрожали выйти из организации ранее, но до дела тогда так и не дошло.

Почему ОАЭ выходят из ОПЕК?

О своем решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ Эмираты не предупредили ни одну из стран-участниц. Как сказал Reuters министр энергетики ОАЭ Сухаиль Мохамед аль-Мазруи, решение приняли после тщательного изучения энергетических стратегий страны.

Выйдя из организации, Эмираты смогут самостоятельно определять, сколько нефти им добывать, пояснил в комментарии РБК-Украина исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин. Это может быть подготовкой к разблокированию Ормузского пролива.

"Рано или поздно вопрос Ормузского пролива будет урегулирован. И каждая из стран останется сама по себе и с огромным желанием как можно скорее наверстать те убытки, которые понес их нефтедобывающий комплекс. И ничего не будет сдерживать, например, те же ОАЭ в резком увеличении общего объема добычи. И тогда вообще теряется функция ОПЕК", - сказал эксперт.

Какими могут быть последствия для ОПЕК и мира?

Поведение ОАЭ добавляет турбулентности мировому рынку нефти, который и так находится в состоянии высокого напряжения. По словам Пендзина, сейчас крайне трудно делать четкие прогнозы, пока не станут понятны окончательные шаги Эмиратов.

"А эта ситуация с ОАЭ может внести еще больший, скажем так, хаос. Он может выразиться и как в росте цены, так и в падении", - отметил эксперт, добавив, что сегодня ОПЕК и ОПЕК+ теряют свое значение в формировании мировых цен на нефть.

В то же время глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Борис Кушнирук предполагает, что на определенный период картель может вообще перестать существовать как единый эффективный механизм.

И хотя общие интересы впоследствии могут снова объединить нефтедобывающие страны, пока раскол в ОПЕК будет иметь для мира двойной эффект, пояснил он.

Отсутствие картельного сговора и рост конкуренции между экспортерами неизбежно приведет к увеличению предложения на рынке. Это потянет цены на нефть вниз, что является абсолютно выгодным и положительным сценарием как для Украины, так и для Европы в целом.

Однако дешевая нефть означает резкое падение доходов стран ОПЕК. Традиционно эти нефтедоллары являются мощным источником инвестиций в экономики ЕС и США. Уменьшение этих вливаний способно дестабилизировать мировые финансы.

"Поэтому такой вот, скажем, только положительной стороны в этом нет. Это такая сложная история. И что из этих факторов будет преобладающим, еще нужно посмотреть", - пояснил Кушнирук.