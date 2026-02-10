Конец эры "Шахедов"? Украина создала лазер против дронов

В частности, инженеры представили лазерную систему Sunray, которая способна сбивать дроны лучом. Разработку создали примерно за два года и за значительно меньшие деньги, чем подобные проекты в других странах.

"Лазер вращался, когда его камеры следовали за целью. Оператор закричал: "Огонь!" В течение нескольких секунд дрон начал гореть, будто ударила невидимая молния, а затем упал на землю огненной дугой", - написал журналист издания.

Павел Елизаров, заместитель командующего Воздушных сил, рассказал, что разница в стоимости такого оружия является следствием войны с Россией.

"Многие американские компании руководствуются деньгами. Для них это работа. Они ее выполняют. Им платят. У нас же есть другой фактор - необходимость выживания. Вот почему мы движемся быстрее", - подчеркнул он.

Дешевые дроны, напечатанные на 3D-принтере

Кроме того, украинские производители создали дрон-перехватчик P1-Sun, напечатанный на 3D-принтере, который уже запущен в серийное производство.

Отмечается, что эти дроны уже были использованы для уничтожения более 1000 целей, включая более 700 "Шахедов". До конца 2026 года ВСУ смогут разместить их по всей стране для мгновенного запуска, как только радар обнаружит вражеские беспилотники.

"Украина вскоре сможет нейтрализовать одну из самых больших угроз своей безопасности: рои российских беспилотников, которые продолжают терроризировать гражданское население и разрушать инфраструктуру страны", - говорится в статье.

Кроме лазерной ПВО и дронов-перехватчиков, в "антидроновой купол" Украины могут войти углепластиковые клоны российской ракеты и колесные роботы, вооруженные пулеметными турелями.

Среди главных приоритетов украинских разработок будет обеспечение безопасности войск и линий снабжения в зоне боевых действий, а также защита населения, проживающего вблизи линии фронта.