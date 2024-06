Конец эпопеи. Как основатель Wikileaks Ассанж вышел на свободу и что будет дальше

Содержание:

Кто такой Ассанж

Джулиан Ассанж является гражданином Австралии. В 2006 году он основал платформу WikiLeaks, где публиковались тысячи секретных документов дипломатов, правительств многих стран, в том числе США, секретная информация, разведданные и даже личные переписки политиков.

Наибольшую огласку WikiLeaks получила в 2010 году, тогда в сеть слили материалы, переданные сотрудницей американских спецслужб Челси Мэннинг. Часть информации касается гибели мирных жителей Ирака и журналистов Reuters.

В США против Ассанжа было предъявлено 17 обвинений в разглашении государственной тайны и одно - в компьютерном хакерстве. США - не единственная страна, открывшая дело против Ассанжа.

В 2010 году Интерпол выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа. Его обвинили в изнасиловании и сексуальных притязаниях в городе Энчепинг (Швеция), когда Ассанж находился там с рабочим визитом.

В декабре того же года британская полиция арестовала Ассанжа на территории Великобритании. Суд постановил выслать его в Швецию. Тогда Ассанж попросил политическое убежище в Эквадоре. В июне 2012-го он пришел в посольство страны в Великобритании и находился там в течение следующих семи лет.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание. Тогда же власти Эквадора разрешили арестовать Ассанжа. До этого времени он находился в тюрьме строгого режима "Белмарш" в Лондоне.

Как он вышел на свободу

В марте 2024 года Высокий суд Британии решил отложить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Сам фигурант отказывался ехать на материковую часть Соединенных Штатов.

По американскому законодательству, Ассанжу должны были назначить до 175 лет лишения свободы. Однако на днях стало известно, что Джулиан Ассанж заключил соглашение с Минюстом США, которое позволит ему выйти на свободу.

Судебное заседание проходило на Северных Марианских островах, принадлежащих США. Ассанж прибыл частным самолетом на остров Сайпан, который расположен примерно в 6 тысячах километров западнее Гавайев.

Он признал свою вину в незаконном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. Его наказание составило 62 месяца тюрьмы, но он не проведет их за решеткой в США, поскольку приговор приравнивается к пяти годам, которые он провел в лондонской тюрьме "Белмарш".

Что будет дальше

Джулиан Ассанж уже вышел на свободу после 12 лет судебной волокиты. Американский судья уже подписал его соглашение с Минюстом США.

Согласно соглашению, Ассанжу запрещено возвращаться в США без разрешения. Он вернется на родину - в Австралию. Для судебного заседания не случайно был избран остров Сайпан, поскольку он ближе находится к Австралии, чем к США.

Когда основатель WikiLeaks прибудет в Австралию, одной из его задач будет рассчитаться с правительством за дорогу домой. Ассанж обязан вернуть за чартерный рейс 520 тысяч долларов.

Чтобы покрыть расходы, его жена и поклонники запустили кампанию с просьбой совершить пожертвования.