Преступник или борец за правду? Кто такой Джулиан Ассанж и в чем его обвиняют

Джулиан Ассанж стал известен во всем мире после слива секретной информации спецслужб и правительства США. Основатель Wikileaks уже 5 лет находится в британской тюрьме строгого режима, пытаясь избежать экстрадиции в США.

Подробнее о Джулиане Ассанже и его скандальном проекте Wikileaks – в материале РБК-Украина .

При подготовке использовались: публикации The Wall Street Journal, Reuters, информация Wikipedia.

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Кто такой Джулиан Ассанж: факты из биографии

Джулиан Пол Ассанж родился в австралийском городе Таунсвилл (штат Квинсленд) в 1971 году в семье строителя и художницы, однако родители разошлись еще до его рождения.

Мать Джулиана выходила замуж еще дважды. Семья часто переезжала, сменив много городов и школ, в подростковом возрасте Ассанж с матерью поселились в Мельбурне.

Джулиан учился в Центральном Квинслендском и Мельбурнском университетах, изучал математику, физику и программирование.

Хакер

Уже к 16 годам парень стал продвинутым хакером. Он выбрал себе псевдоним Мендакс, использовав выражение древнеримского поэта Горация splendide mendax (с лат. – благородный лжец). При взломе компьютерных систем придерживался правила не выводить их из строя и не повреждать данные, а делиться информацией.

В 20-летнем возрасте Ассанжа впервые арестовали за взлом центрального сервера канадской телекоммуникационной компании Nortel Networks. Он признал себя виновным, но отделался штрафом, поскольку ущерб компании был незначительным.

Также Джулиана подозревали в организации хакерских атак на секретную систему передачи данных MILNET, которой пользовались военные США. Но следствие не нашло доказательств причастности к этому хакерской команды Ассанжа.

В 1993 году он сотрудничал с полицией, предоставляя техническую поддержу в преследовании обвиняемых в публикации и распространении детской порнографии.

В том же году Ассанж возглавил один из первых интернет-провайдеров Австралии Suburbia Public Access Network. Был модератором портала, на котором делились советами по компьютерной безопасности.

Фото: Джулиан Ассанж (facebook.сom/Free Julian Assange)

В 1997-м Ассанж в соавторстве с журналистом Сьюлетт Дрейфус выпустил книгу о хакерах Underground.

Через год стал соучредителем Earthmen Technology. Компания занималась технологиями обнаружения сетевых вторжений и участвовала в разработке взлома ядра Linux.

Также в конце 90-х Ассанж был консультантом по компьютерной безопасности в крупных корпорациях.

Работа на RT

В 2012 году Джулиан Ассанж несколько месяцев работал на пропагандистском телеканале РФ Russia Today. Он был ведущим передачи The World tomorrow.

В первом выпуске взял интервью у лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.

Сторонник Сноудена

Ассанж выступает в поддержку программиста и бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

В 2013 году он и другие сотрудники WikiLeaks помогли Сноудену скрыться от правоохранительных органов США и хотели перевезти его в Южную Америку. Однако эта попытка оказалась неудачной. Ассанж посоветовал Сноудену оставаться в России, поскольку там якобы безопаснее.

Отметим, Эдвард Сноуден известем тем, что в 2013 году передал информацию о слежке Агентством национальной безопасности США за информационными системами многих стран мира. Это повлекло за собой ряд международных скандалов. Сноуден был заочно обвинен в шпионаже и объявлен в международный розыск. С 2013-го скрывается в России, в 2022 году стал гражданином РФ.

Wikileaks: какие секретные документы сливала организация

В 2006 году Джулиан Ассанж с группой активистов создали проект Wikileaks. Сам он стал членом консультативного совета организации.

На сайте Wikileaks публиковались секретные документы, связанные с деятельностью дипломатов и правительств разных стран, военными операциями и пр. По задумке создателей, информаторы могли отправить информацию организации анонимно.

Фото: Wikileaks Ассанжа сливала секретные документы США (flickr.com)

О том, кто такой Джулиан Ассанж и его проект Wikileaks, мир узнал в 2010 году. Именно тогда в сеть слили материалы, переданные сотрудницей американских спецслужб Челси Мэннинг.

Часть документов касалась гибели мирных жителей в Ираке. На одной из опубликованных видеозаписей, предположительно сделанной с борта американского вертолета в Ираке в 2007году, как утверждалось, запечатлен "багдадский авиаудар 12 июля 2007". Тогда в результате обстрела иракцев двумя вертолётами ВВС США погибли более 12 человек, в том числе и двое журналистов Reuters.

Ассанж утверждал, что в его распоряжении имеются более 10 тыс. секретных документов Пентагона. Также на Wikileaks публиковали слитые документы ЦРУ, в которых раскрывалась информация о хакерских возможностях разведуправления США, программах, которые используются для взлома смартфонов и компьютеров пользователей, подключенных к Интернету.

Во время президентской кампании 2016 в США Wikileaks опупубликовало электронные письма, украденные с почтового сервера Хиллари Клинтон. Это породило дебаты о мотивах Ассанжа и его возможной связи с Россией.

Отношение к деятельности Ассанжа

Материалы Wikileaks о войне в Афганистане, Ираке, Сирии отправляли в ведущие мировые издания. Обнародование секретных документов приводило к международным скандалам. При этом были как критики, так и поклонники деятельности Джулиана Ассанжа.

За работу с Wikileaks Ассанж получил несколько наград по журналистике. Среди них награда организации Amnesty International за публикацию материалов о коррупции во власти Кении. Был включен в списки самых влиятельных людей 2010 года изданий The Guardian, Le Monde.

После публикации материалов в 2010-м о войне в Ираке, в австралийском правительстве назвали слив данных незаконным, на тот момент вице-президент США Джо Байден назвал Ассанжа террористом.

При этом в Венесуэле и Еквадоре поддерживали деятельность Wikileaks, а тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что по его мнению, Ассанж достоин Нобелевской премии.

Грозит 175 лет тюрьмы. В чем обвиняют Ассанжа и где он сейчас

В 2010 году Интерпол объявил Ассанжа в международный розыск. Его обвинили в изнасиловании и сексуальном домогательстве в городе Энчепинг (Швеция), когда Ассанж находился в там с рабочим визитом.

В декабре того же года его арестовала полиция на территории Британии. Защита Ассанжа утверждала, что правительство США устроило на него "охоту" и выдвинутые обвинения являются политически мотивированными.

Суд Британии постановил экстрадировать обвиняемого в Швецию. Находясь под подпиской о невыезде, Джулиан Ассанж попросил политического убежища в Эквадоре. 19 июня 2012 он пришел в посольство страны в Великобритании и находился там в течение следующих 7 лет.

В апреле 2019-го британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора позволили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

Фото: Ассанж последние 5 лет пытается избежать экстрадиции в США (Getty Images)

В июне 2022 власти Великобритании распорядились выслать Джулиана Ассанжа в США.

В Штатах его обвиняют по 18 пунктам, в частности в хищении секретной информации, шпионаже и заговоре с целью взлома компьютерных сетей.

При этом власти США утверждают, что Ассанж преследуется не за публикацию утечки материалов, а за преступный сговор с бывшим аналитиком разведки армии США Челси Мэннинг с целью их незаконного получения.

Обвинение настаивает, что Ассанж поощрял и помогал Челси Мэннинг похищать дипломатические письма и военные файлы, которые публиковал его сайт. Ему может грозить до 175 лет лишения свободы.

Где сейчас Джулиан Ассанж

Создатель Wikileaks все еще продолжает судебную тяжбу в Британии, чтобы избежать экстрадиции.

В марте 2024 Высокий суд Британии постановил отложить выдачу Ассанжа США. Следующее заседание по делу состоится в мае, и до этого времени США должны предоставить гарантии, что в случае экстрадиции обвиняемому не грозит смертная казнь.

С 2019 года Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме строгого режима "Белмарш".