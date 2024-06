Ассанж признал вину за обнародование военной тайны США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Дело Джулиана Ассанжа

Джулиан Пол Ассанж - австралийский журналист, интернет-активист. В 2006 году он основал сайт Wikileaks, на котором начал публиковать секретные материалы об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.

Ассанж отправил в издания Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тысяч секретных документов о войне в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал.

1 декабря 2010 года Интерпол выдал ордер на арест журналиста, его объявили в международный розыск, а 7 декабря британская полиция арестовала Ассанжа на территории Великобритании.

19 июня 2012 года Ассанж попросил политического убежища в Эквадоре. Он семь лет находился на территории посольства страны в Лондоне до решения властей о предоставлении или непредоставлении убежища.

11 апреля 2019 года Эквадор выдворил основателя Wikileaks из здания своего посольства. Президент Эквадора лишил Ассанжа убежища, а посол Эквадора лично впустил полицейских в дом.

Британская полиция арестовала журналиста на месте. Его поместили в тюрьме и предъявили обвинение по 18 пунктам обвинения, что предусматривало до 175 лет заключения.

9 декабря 2021 года Верховный суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США.

На днях Ассанж согласился признать себя виновным по делу об утечке секретной информации. Он пошел на сделку с Министерством юстиции США, которая позволит ему избежать заключения на территории страны.

24 июня 2024 года Высокий суд Лондона освободил журналиста под залог. Ассанж сел на самолет и покинул Великобританию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.