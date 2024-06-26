Ассанж признал вину за обнародование военной тайны США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в распространении военной тайны США. Решение принято в контексте соглашения с прокурорами Министерства юстиции США, призванного гарантировать его свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Обвинение было подано в среду утром в федеральном суде в Сайпане, - столице Северных Марианских островов, американского содружества в Тихом океане, расположенного относительно недалеко от Австралии - родины Ассанжа. В помещении суда основатель WikiLeaks ответил на главные вопросы окружного судьи США Рамоны Манглоны, назначенной еще Бараком Обамой во время его президентской каденции. Судья удовлетворила желание подсудимого избежать въезда на территорию континентальной части Соединенных Штатов. "С этим решением, похоже, вы сможете выйти из зала суда свободным человеком. Я надеюсь, что мир будет восстановлен", - отметила судья Манглона. Соглашение требовало от Ассанжа признать вину по одному пункту обвинения, но при этом позволило ему вернуться в Австралию без заключения в американской тюрьме. Также условием признания вины является уничтожение предоставленной WikiLeaks секретной информации.