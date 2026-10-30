Конец эпохи ракетных ограничений: космические аппараты будут собирать прямо на орбите
Стартап Rendezvous Robotics привлек 20 миллионов долларов на разработку аппаратов, которые смогут менять форму прямо на орбите. Первый запуск намечен на 2028 год.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Rendezvous Robotics.
Как покорить орбиту без ракетных ограничений
Размеры космических аппаратов ограничены габаритами ракет, которые доставляют их на орбиту. Поэтому инженерам приходится буквально вжимать все компоненты в обтекатель, жертвуя размерами антенн и солнечных панелей.
Стартап Rendezvous Robotics хочет поменять этот подход и собирать часть конструкции уже в космосе.
Компания планирует запускать аппараты в виде семи независимых плит, которые смогут самостоятельно маневрировать и соединяться друг с другом. Итоговая структура по своим габаритам сможет значительно превысить размеры любого отдельного модуля.
Сложнейшим инженерным вызовом станет реконфигурация, ведь все семь элементов должны синхронизировать свои движения, соединиться, а затем снова разделиться и собраться в новую конструкцию в условиях низкой околоземной орбиты без посторонней помощи.
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Научный прорыв из лабораторий MIT
Технология базируется на концепте модульного самосбора TESSERAE, созданного Ариэлем Экблау в Массачусетском технологическом институте (MIT).
Позже она основала Aurelia Institute, а затем стала соучредителем Rendezvous Robotics, чтобы превратить лабораторные разработки в полноценную космическую архитектуру.
Интересно, что предыдущие версии TESSERAE уже испытывались на ракете New Shepard от Blue Origin и во время двух миссий на Международной космической станции.
По словам руководителя компании Джо Лэндона, эта технология позволит создавать космические аппараты с генерацией энергии мегаваттного уровня и сверхмощными системами связи.
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Орбитальный тест для космического конструктора
Команда разработчиков уже распланировала ближайшие тестирование системы. Так, в ноябре пройдут параболические полеты для проверки электромагнитной актуации и подвижности плит. В декабре на борту МКС соберут трехмерную структуру из 32 модулей пятого поколения – это станет финалом начальной опытной программы.
Полноценная демонстрационная миссия в открытом космосе запланирована не раньше апреля 2028 года.