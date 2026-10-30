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Конец эпохи ракетных ограничений: космические аппараты будут собирать прямо на орбите

16:21 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Конец эпохи ракетных ограничений: космические аппараты будут собирать прямо на орбите Стартап получил миллионы на новую технологию сбора спутников (изображение: РБК-Украина)
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Стартап Rendezvous Robotics привлек 20 миллионов долларов на разработку аппаратов, которые смогут менять форму прямо на орбите. Первый запуск намечен на 2028 год.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Rendezvous Robotics.

Как покорить орбиту без ракетных ограничений

Размеры космических аппаратов ограничены габаритами ракет, которые доставляют их на орбиту. Поэтому инженерам приходится буквально вжимать все компоненты в обтекатель, жертвуя размерами антенн и солнечных панелей.

Стартап Rendezvous Robotics хочет поменять этот подход и собирать часть конструкции уже в космосе.

Компания планирует запускать аппараты в виде семи независимых плит, которые смогут самостоятельно маневрировать и соединяться друг с другом. Итоговая структура по своим габаритам сможет значительно превысить размеры любого отдельного модуля.

Сложнейшим инженерным вызовом станет реконфигурация, ведь все семь элементов должны синхронизировать свои движения, соединиться, а затем снова разделиться и собраться в новую конструкцию в условиях низкой околоземной орбиты без посторонней помощи.

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Научный прорыв из лабораторий MIT

Технология базируется на концепте модульного самосбора TESSERAE, созданного Ариэлем Экблау в Массачусетском технологическом институте (MIT).

Позже она основала Aurelia Institute, а затем стала соучредителем Rendezvous Robotics, чтобы превратить лабораторные разработки в полноценную космическую архитектуру.

Интересно, что предыдущие версии TESSERAE уже испытывались на ракете New Shepard от Blue Origin и во время двух миссий на Международной космической станции.

По словам руководителя компании Джо Лэндона, эта технология позволит создавать космические аппараты с генерацией энергии мегаваттного уровня и сверхмощными системами связи.

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Орбитальный тест для космического конструктора

Команда разработчиков уже распланировала ближайшие тестирование системы. Так, в ноябре пройдут параболические полеты для проверки электромагнитной актуации и подвижности плит. В декабре на борту МКС соберут трехмерную структуру из 32 модулей пятого поколения – это станет финалом начальной опытной программы.

Полноценная демонстрационная миссия в открытом космосе запланирована не раньше апреля 2028 года.

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