Конец ядерного шантажа: Украина призвала изгнать РФ из Совета управляющих МАГАТЭ

"Государство, которое намеренно подрывает ядерную безопасность, не может принимать полноценное участие в главном политическом органе агентства", - подчеркнул он.

Шмыгаль отметил, Россия "системно и целенаправленно" атаковала электрические подстанции, обеспечивающие внешнее электроснабжение украинских АЭС.

"Это - подрыв одного из семи столпов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ", - говорится в его заявлении.

Ситуация с Запорожской АЭС

Министр также отметил ситуацию с временно оккупированной Запорожской АЭС, которая за годы полномасштабной войны уже 12 раз полностью теряла внешнее электроснабжение.

"Мы призвали государства-члены ввести всеобъемлющие санкции против "Росатома" и ограничить сотрудничество с этой компанией во всех возможных сферах. Подняли вопрос приостановления членства России в Совете управляющих МАГАТЭ, а также обсудили намерение инициировать внесение изменений в Устав МАГАТЭ с целью ограничения прав государства-агрессора", - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что пришло время "ввести реальную ответственность за акты агрессии, подрывающие ядерную безопасность".