В Чернигове были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО

В Чернигове были слышны взрывы сегодня рано утром, 13 января. В районе города работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении города двигалось несколько воздушных целей.

Воздушная тревога 13 января

Российские войска сегодня рано утром, 13 января, предприняли очередную попытку массированного ракетного удара по территории Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95, а также истребителей МиГ-31 и бомбардировщиков Ту-22.

Утром взрывы были слышны в Кропивницком и Кременчуге. Также сегодня, 13 января, рано утром взрывы были слышны в Днепре во время воздушной тревоги.