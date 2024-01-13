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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: сообщают о пуске ракет

Суббота 13 января 2024 05:38
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: сообщают о пуске ракет Фото: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы ВСУ сообщили об пуске крылатых ракет с самолетов Ту-95МС из Каспия.

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.(из Каспия) Направляйтесь в укрытие!", - сообщили в Воздушных силах.

Обновлено 05:55

По сообщениям Воздушных Сил ВСУ, россияне осуществили пуск ракет типа Х-101/555/55.

"Произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6Ту-95МС. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06.00 - 07.00."

На данный момент (05:35) карта воздушных тревог выглядит так:

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: сообщают о пуске ракет

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Ракетные удары по Украине

8 января россияне запустили по территории Украины разные виды ракет и дроны. В результате четыре человека погибли и 34 пострадали. Ночью это же дня оккупанты Украину атаковали дронами-камикадзе. Всего россияне выпустили 8 дронов.

Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.

Также масштабная тревога была утром 7 января. В Воздушных силах отметили взлет МИГ-31К с аэродрома Моздок, расположенного в Северной Осетии.

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Война в Украине воздушная тревога
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