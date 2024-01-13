В Днепре слышны взрывы, сообщали об угрозе "Кинжала"

В Днепре было несколько взрывов. Воздушные Силы предупреждали об угрозе ракеты "Кинжал"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные источники.

Воздушные Силы Украины призвали жителей Днепра находится в укрытиях до конца воздушной тревоги. "Днепр в укрытие", - написали Воздушные Силы на своем канале Telegram. Воздушная тревога 13 января Российские войска предприняли попытку массированного ракетного удара. По данным Воздушных сил ВСУ, российские бомбардировщики Ту-95 выпустили крылатые ракеты по территории страны из района Каспийского моря. После на территории РФ взлетел МИГ-31К - носитель ракет "Кинжал". Тревога объявлена по всей территории Украины. Дважды за утро жители Днепра слышали взрывы.