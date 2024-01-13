В Днепре слышны взрывы, сообщали об угрозе "Кинжала"
В Днепре было несколько взрывов. Воздушные Силы предупреждали об угрозе ракеты "Кинжал"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные источники.
Воздушные Силы Украины призвали жителей Днепра находится в укрытиях до конца воздушной тревоги.
"Днепр в укрытие", - написали Воздушные Силы на своем канале Telegram.
Воздушная тревога 13 января
Российские войска предприняли попытку массированного ракетного удара. По данным Воздушных сил ВСУ, российские бомбардировщики Ту-95 выпустили крылатые ракеты по территории страны из района Каспийского моря.
После на территории РФ взлетел МИГ-31К - носитель ракет "Кинжал". Тревога объявлена по всей территории Украины.
Дважды за утро жители Днепра слышали взрывы.
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