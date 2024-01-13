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В Днепре слышны взрывы, сообщали об угрозе "Кинжала"

Днепр, Суббота 13 января 2024 07:05
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В Днепре слышны взрывы, сообщали об угрозе "Кинжала" Фото: В Днепре слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Днепре было несколько взрывов. Воздушные Силы предупреждали об угрозе ракеты "Кинжал"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные источники.

Воздушные Силы Украины призвали жителей Днепра находится в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Днепр в укрытие", - написали Воздушные Силы на своем канале Telegram.

Воздушная тревога 13 января

Российские войска предприняли попытку массированного ракетного удара. По данным Воздушных сил ВСУ, российские бомбардировщики Ту-95 выпустили крылатые ракеты по территории страны из района Каспийского моря.

После на территории РФ взлетел МИГ-31К - носитель ракет "Кинжал". Тревога объявлена по всей территории Украины.

Дважды за утро жители Днепра слышали взрывы.

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