Какими будут графики отключений света 27 ноября: детали от "Укрэнерго"

Отключения света в Украине

Напомним, российские оккупанты с сентября регулярно атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные тепловые электростанции и гидроэлектростанции.

На этом фоне уровень генерации в стране не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.

При этом сегодня, 28 ноября, после очередных российских ударов энергетики ввели аварийные отключения в трех регионах - Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Это произошло после того, как оккупанты ночью атаковали Украину почти сотней дронов и баллистическими ракетами "Искандер". Украинским защитникам удалось сбить 72 беспилотника. Также было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.

Стоит заметить, что в остальных регионах страны продолжают действовать графики почасовых отключений света объемом от 0,5 до 2,5 очереди.