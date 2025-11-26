RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Какими будут графики отключений света 27 ноября: детали от "Укрэнерго"

Фото: в Украине планируют отключать свет 27 ноября (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 27 ноября, во всех регионах Украины будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

По данным компании, из-за последствий российских массированных атак на объекты энергетики в стране 27 ноября будут действовать такие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди;
  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей. 

Украинцев призвали пользоваться электроприборами экономно в периоды, когда есть электроснабжение.

Отключения света в Украине

Напомним, российские оккупанты с сентября регулярно атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные тепловые электростанции и гидроэлектростанции.

На этом фоне уровень генерации в стране не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.

При этом сегодня, 28 ноября, после очередных российских ударов энергетики ввели аварийные отключения в трех регионах - Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Это произошло после того, как оккупанты ночью атаковали Украину почти сотней дронов и баллистическими ракетами "Искандер". Украинским защитникам удалось сбить 72 беспилотника. Также было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.

Стоит заметить, что в остальных регионах страны продолжают действовать графики почасовых отключений света объемом от 0,5 до 2,5 очереди.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света