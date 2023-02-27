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Ким призвал не игнорировать сегодня сигналы воздушной тревоги

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Николаев, Понедельник 27 февраля 2023 14:51
Ким призвал не игнорировать сегодня сигналы воздушной тревоги Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил об угрозе новых ударов противника. Потому он призвал не игнорировать сегодня сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кима.

"Не игнорируйте тревогу сегодня. Что-то намечается", - написал он, но других подробностей касательно возможной атаки россиян не предоставил.

Ракетный удар

Напомним, сегодня в ОК "Юг" сообщили, что российские войска вывели ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на боевое дежурство. А активность авиации и ночные атаки дронов свидетельствуют о высокой вероятности ракетных ударов.

Дроновые атаки

Отметим, что в ночь на 27 февраля войска РФ атаковали Украину ударными иранскими дронами "Шахед" с северного направления. Всего врагом было выпущено до 14 БПЛА, из которых 11 были уничтожены нашей противовоздушной обороной. Однако врагу все же удалось нанести удары по Хмельницкому.

После чего на утро в сети начали появляться сообщения о том, что россияне могут прибегнуть к очередной волне атак дронами.

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