Ким призвал не игнорировать сегодня сигналы воздушной тревоги
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил об угрозе новых ударов противника. Потому он призвал не игнорировать сегодня сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кима.
"Не игнорируйте тревогу сегодня. Что-то намечается", - написал он, но других подробностей касательно возможной атаки россиян не предоставил.
Ракетный удар
Напомним, сегодня в ОК "Юг" сообщили, что российские войска вывели ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на боевое дежурство. А активность авиации и ночные атаки дронов свидетельствуют о высокой вероятности ракетных ударов.
Дроновые атаки
Отметим, что в ночь на 27 февраля войска РФ атаковали Украину ударными иранскими дронами "Шахед" с северного направления. Всего врагом было выпущено до 14 БПЛА, из которых 11 были уничтожены нашей противовоздушной обороной. Однако врагу все же удалось нанести удары по Хмельницкому.
После чего на утро в сети начали появляться сообщения о том, что россияне могут прибегнуть к очередной волне атак дронами.
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