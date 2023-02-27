Кім закликав не ігнорувати сьогодні сигнали повітряної тривоги
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про загрозу нових ударів противника. Тому він закликав не ігнорувати сьогодні сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кіма.
"Не ігноруйте тривогу сьогодні. Щось намічається", - написав він, але інших подробиць щодо можливої атаки росіян не надав.
Ракетний удар
Нагадаємо, сьогодні в ОК "Південь" повідомили, що російські війська вивели ракетоносій із чотирма "Калібрами" на бойове чергування. А активність авіації та нічні атаки дронів свідчать про високу ймовірність ракетних ударів.
Дронові атаки
Зазначимо, що в ніч на 27 лютого війська РФ атакували Україну ударними іранськими дронами "Шахед" з північного напрямку. Всього ворогом було випущено до 14 БПЛА, з яких 11 було знищено нашою протиповітряною обороною. Однак ворогу все ж вдалося завдати ударів по Хмельницькому.
Після чого на ранок в мережі почали з'являтися повідомлення про те, що росіяни можуть вдатися до чергової хвилі атак дронами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.