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Кім закликав не ігнорувати сьогодні сигнали повітряної тривоги

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Миколаїв, Понеділок 27 лютого 2023 14:51
Кім закликав не ігнорувати сьогодні сигнали повітряної тривоги Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про загрозу нових ударів противника. Тому він закликав не ігнорувати сьогодні сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кіма.

"Не ігноруйте тривогу сьогодні. Щось намічається", - написав він, але інших подробиць щодо можливої атаки росіян не надав.

Ракетний удар

Нагадаємо, сьогодні в ОК "Південь" повідомили, що російські війська вивели ракетоносій із чотирма "Калібрами" на бойове чергування. А активність авіації та нічні атаки дронів свідчать про високу ймовірність ракетних ударів.

Дронові атаки

Зазначимо, що в ніч на 27 лютого війська РФ атакували Україну ударними іранськими дронами "Шахед" з північного напрямку. Всього ворогом було випущено до 14 БПЛА, з яких 11 було знищено нашою протиповітряною обороною. Однак ворогу все ж вдалося завдати ударів по Хмельницькому.

Після чого на ранок в мережі почали з'являтися повідомлення про те, що росіяни можуть вдатися до чергової хвилі атак дронами.

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