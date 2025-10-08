С кем Украина введет множественное гражданство: Кабмин определил критерии

Кабмин принял важное постановление о критериях для стран, с которыми Украина может ввести множественное гражданство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в Facebook.
"Сегодня мы определили критерии государств, с которыми будет возможность упрощенного обретения гражданства Украины, введение института множественного гражданства. Приоритет будет предоставляться тем странам, которые входят в круг ближайших и надежных союзников Украины", - написал Сибига.
По его словам, Украина будет учитывать следующие критерии:
Он подчеркнул, что основная аудитория таких нововведений - украинские общины за рубежом. Этнические украинцы, являющиеся гражданами других стран, смогут получить украинское гражданство, не теряя при этом иностранное.
Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла закон, разрешающий украинцам иметь множественное гражданство. 15 июля его подписал президент Владимир Зеленский.
Закон уточняет, что множественное гражданство будет введено не со всеми странами - их перечень будет формироваться с учетом безопасности и интересов Украины.
Как отмечал Зеленский, первыми странами, с которыми Украина разрешит множественное гражданство, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.